اعتقال نائبين برلمانيين من حزب المعارضة

تم اعتقال النائبين "تشيه كيونغ هوان" و"لي أو هيون" من حزب كوريا الحرة المعارض الكبير، ليصبحا أول نواب برلمانيين يتم اعتقالهم منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين".

وأصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة لاعتقال النائبين قائلة إنها تعترف بأسباب وضروريات الاعتقال بسبب اتضاح التهم الموجهة إليهما ووجود قلق من تدمير الأدلة.

ويذكر أن النائب "تشيه" متهم بتلقي رشوة تبلغ 100 مليون وون من قبل هيئة المخابرات الوطنية عندما كان يعمل نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية في عام 2014.

وتقول النيابة العامة إن "تشيه" الذي كان يسيطر على تخصيص الميزانيات الحكومية آنذاك تلقى الرشوة من هيئة المخابرات مقابل تقديم مزايا في الميزانية.

أما النائب "لي" فيُتهم بتلقي مليار وون كوري من الأموال السياسية غير القانونية والرشاوى من قبل حوالي 20 سياسيا ورجل أعمال.