من المقرر أن يدعو الرئيس "مون جيه إين" مجموعة من ضحايا الاسترقاق الجنسي إلى مقر الرئاسة للغداء اليوم الخميس.

وسوف يجتمع الرئيس مع عدد من النساء الكوريات اللاتي كن قد أجبرن بواسطة الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية على الاسترقاق الجنسي، وأيضا رئيسة "المجلس الكوري للنساء ضحايا الاسترقاق الجنسي"، الذي يعد مجموعة مدنية تدعم الضحايا.

ويقال إن المكتب الرئاسي قد رتب للاجتماع بناء على تقدير الرئيس "مون" بأن الحاجة تدعو إلى استشارة الضحايا، بعد أن أعلنت الحكومة مؤخرًا أنهن قد استبعدن من مشاورات الاتفاق الذي أبرمته سيول وطوكيو لعام 2015.

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن الرئيس سيستمع إلى الضحايا، قبل أن يقرر موقف الحكومة بشأن كيفية تسوية القضايا المتعلقة بالاتفاق مع اليابان في المستقبل.

وكانت وزارة الخارجية الكورية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها توصلت بعد مراجعة الاتفاق إلى نتيجة مفادها أن هذا الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الكورية السابقة مع اليابان في عام 2015 قد عجز عن تناول مشكلة نساء المتعة على نحو ملائم.

