سيول وواشنطن تتفقان على تأجيل مناوراتهما العسكرية المشتركة

جرى أمس الخميس أول اتصال هاتفي بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" منذ إلقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خطابا بمناسبة العام الجديد.

وفي المكالمة الهاتفية التي استغرقت 30 دقيقة، اتفق الرئيسان الكوري والأمريكي على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، لما بعد انتهاء دورة "بيونغ تشانغ" للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستعقد في شهر فبراير القادم.

كما اتفقا على أن يبذل الجيشان الكوري والأمريكي جهودا مشتركا لضمان أمن أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية لتكون حدثا آمنا وناجها.

وأكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أن تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة سوف يساعد على جعل أولمبياد "بيونغ تشانغ" حدثا أولمبيا للسلام، وعلى إنجاحها، إذا لم تشن كوريا الشمالية استفزازات عسكرية خلال فترة انعقادها.

ومن جانبه، وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على التأحيل، معربا عن أمله في أن يتم تحقيق نتائج جيدة في المباحثات بين الكوريتين.

وأضاف "ترامب" أنه سيتم إرسال وفد أمريكي رفيع المستوى يضم عضوا في أسرته إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.