سيول تشترط مشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد لتحسين العلاقات الثنائية

قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية ستكون شرطا مسبقا لإجراء مباحثات حول تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأضاف مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في تصريح للصحفيين أن أهم موضوع سيتم تناوله في المباحثات القادمة رفيعة المستوى سيكون مشاركة الوفد الرياضي الكوري الشمالي في أولمبياد "بيونغ تشانغ" .

وأكد أن الموضوعات الأخرى التي عرضتها كوريا الجنوبية، بما في ذلك إعادة لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين، وعقد مباحثات عسكرية، قد لا يتم تناولها في المباحثات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد "بيونغ تشانغ".