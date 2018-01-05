سيول تشترط مشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد لتحسين العلاقات الثنائية

أكتب :

2018-01-05 14:43:41

تحديث :

2018-01-05 14:45:15

سيول تشترط مشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد لتحسين العلاقات الثنائية

قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية ستكون شرطا مسبقا لإجراء مباحثات حول تحسين العلاقات بين الكوريتين.
وأضاف مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في تصريح للصحفيين أن أهم موضوع سيتم تناوله في المباحثات القادمة رفيعة المستوى سيكون مشاركة الوفد الرياضي الكوري الشمالي في أولمبياد "بيونغ تشانغ" .
وأكد أن الموضوعات الأخرى التي عرضتها كوريا الجنوبية، بما في ذلك إعادة لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين، وعقد مباحثات عسكرية، قد لا يتم تناولها في المباحثات في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد "بيونغ تشانغ".

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>