كبار المفاوضين النوويين لطوكيو وواشنطن يناقشون العلاقات بين الكوريتين

أكتب :

2018-01-06 13:28:22

تحديث :

2018-01-06 13:28:22

كبار المفاوضين النوويين لطوكيو وواشنطن يناقشون العلاقات بين الكوريتين

يراقب كبار المبعوثين النوويين للولايات المتحدة التحسن الواضح في العلاقات بين كوريا الجنوبية والشمالية.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن "كينجي كاناسوغي"، المدير العام لمكتب شؤون آسيا، والممثل الخاص الأمريكي للسياسات الكورية الشمالية "جوزيف يون" قد تحدثا هاتفيًّا وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين الكوريتين.
وقالت الوزارة إن المسؤولين اتفقا على ضرورة مواصلة الضغط على الشمال، لإحداث تغيير في سياسة النظام.
كما تبادلا وجهات النظر حول المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الكوري والأمريكي، ليلة الخميس الماضي، وأكدوا مجددًا على التنسيق الثنائي والثلاثي الوثيق، في التعامل مع الشمال.

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