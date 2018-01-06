وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يؤكدان على التنسيق حول نزع السلاح النووي

أكد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة امس الجمعة على التنسيق الوثيق بينهما لتحقيق هدف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وذلك في محادثة هاتفية بينهما.

هذا وقالت وزارة الدفاع في سيئول إن وزير الدفاع "سونغ يونغ مو" عقد محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي "جيم ماتيس"وبحثا معا القضية النووية لكوريا الشمالية وتدابير الرد بين الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين أكدا على متانة التحالف الثنائي اكثر من أي وقت مضى وعلى التنسيق الوثيق بين الجانبين من اجل انجاز الهدف المشترك المتمثل في اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل قابل للتحقق ولا يمكن الرجعة فيه، بالإضافة إلى تحقيق السلام والازدهار في شمال شرق آسيا.

كما قالت الوزارة إن وزير الدفاع الأمريكي أكد مجددا على التزام واشنطن الحازم بأمن كوريا الجنوبية بما في ذلك تعزيز قوة الردع لديها.

يذكر أن ماتيس اتفق مع نظيره الكوري الجنوبي ايضا على ان القضية النووية لكوريا الشمالية يمكن حلها بشكل سلمي، وقال إن المجتمع الدولي يجب أن يستمر في فرض العقوبات ومواصلة الضغط على بيونغ يانغ لاجبار النظام على الجلوس لطاولة المفاوضات بشكل صادق من اجل نزع سلاحه النووي.







