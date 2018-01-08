رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبوظبي يبدأ زيارته لكوريا الجنوبية

وصل اليوم الاثنين إلى سيول "خلدون خليفة المبارك" رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبوظبي، وهو المساعد المقرب من ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تستغرق يومين.

وفي بداية الزيارة التقى المسؤول الإماراتي مع رئيس البرلمان الكوري "تشونغ سيه كيون" بعد ظهر اليوم.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل جدول أعمال زيارة المسؤول الإماراتي لكوريا الجنوبية، إلا أنه من المرجح أن يلتقى في أثناء اقامته في سيول بالرئيس الكوري "مون جيه إين" وكبير مساعديه.

ومن المتوقع أن يتم في هذه اللقاءات بحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك صفقة ضخمة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى إمكانية زيارة الرئيس الكوري لإمارات العربية المتحدة.

وكان السيد "خلدون خليفة المبارك"، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدار شركة الإمارات للطاقة النووية، قد حضر الاجتماع الذي عقد بين الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد الإمارات، و"إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، في أبوظبي.



وتثير هذه الزيارة اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان سيتم توضيح موقف الإمارات بخصوص الشكوك المتعلقة بالهدف من زيارة كبير مساعدي الرئيس الكوري الأخيرة للإمارات.

وقد تبين أن الحكومة الكورية الحالية قد حاولت إجراء تعديل على اتفاقية التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات المتحدة الموقعة ضمن إطار اتفاقية مشروع بناء محطات للطاقة النووية في الإمارات، والتي تم توقيعها في أثناء حكومة الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك"، الأمر الذي أغضب الإمارات، وهو ما اضطر الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى إرسال كبير مساعديه بشكل مفاجئ لتهدئة الأمور.