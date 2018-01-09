اللجنة الأولمبية تمدد موعد مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها قررت تمديد الموعد النهائى لتسجيل الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية فى بيان صدر أمس الاثنين إن مهمة اللجنة هى دائما ضمان مشاركة جميع الرياضيين المؤهلين، بغض النظر عن كل التوترات والانقسامات السياسية.

وأضاف المتحدث أن اللجنة الأولمبية الدولية تجرى مناقشات مع الكوريتين منذ فترة طويلة فيما يتعلق بمشاركة كوريا الشمالية فى دورة بيونغ تشانغ، وقد قررت إبقاء باب المشاركة مفتوحا من خلال تمديد الموعد النهائى للتسجيل.

كما أشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية سوف تقدم الدعم للرياضيين الكوريين الشماليين خلال عملية التأهيل، وفي نفس الوقت سوف تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.