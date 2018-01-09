واشنطن تقول إنها لن تتراجع حتى تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية

أكتب :

2018-01-09 09:41:45

تحديث :

2018-01-09 09:41:45

واشنطن تقول إنها لن تتراجع حتى تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية

قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية وصواريخها البالستية.
وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي أمس الاثنين خلال مقابلة إذاعية، حيث أضاف قائلا إن الرئيس "دونالد ترامب" يحشد ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية غير مسبوقة ضد كوريا الشمالية، وأن قرار بيونغ يانغ بالاجتماع مع كوريا الجنوبية لإجراء محادثات حول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد جاء كنتيجة مباشرة للضغوط التي تمكن ترامب من توجيهها ضد كوريا الشمالية، معتبرا أن كل التقدم الذى تحققه الولايات المتحدة هو نتيجة مباشرة للقيادة الواضحة والقوية التي يقدمها الرئيس ترامب.
وقال إن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها حتى تقبل كوريا الشمالية في النهاية بالموقف العالمي المتحضر بأن تتخلى عن برامجها النووية وصواريخها البالستية وتوقف تهديداتها للعالم.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>