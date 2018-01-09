واشنطن تقول إنها لن تتراجع حتى تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية

قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إن الولايات المتحدة لن تتراجع حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برامجها النووية وصواريخها البالستية.

وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي أمس الاثنين خلال مقابلة إذاعية، حيث أضاف قائلا إن الرئيس "دونالد ترامب" يحشد ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية غير مسبوقة ضد كوريا الشمالية، وأن قرار بيونغ يانغ بالاجتماع مع كوريا الجنوبية لإجراء محادثات حول المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قد جاء كنتيجة مباشرة للضغوط التي تمكن ترامب من توجيهها ضد كوريا الشمالية، معتبرا أن كل التقدم الذى تحققه الولايات المتحدة هو نتيجة مباشرة للقيادة الواضحة والقوية التي يقدمها الرئيس ترامب.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها حتى تقبل كوريا الشمالية في النهاية بالموقف العالمي المتحضر بأن تتخلى عن برامجها النووية وصواريخها البالستية وتوقف تهديداتها للعالم.