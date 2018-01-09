الوفد الكوري الجنوبي يتوجه إلى قرية بان مون جوم للمحادثات بين الكوريتين

قال رئيس الوفد الكوري الجنوبي في المحادثات التي ستعقد بين الكوريتين في الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت سيول، إن الوفد سوف يشارك بهدوء فى الحوار مع كوريا الشمالية من أجل جعل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ مهرجانا للسلام.

وأدلى وزير التوحيد الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" بهذه التصريحات صباح اليوم للصحفيين قبل مغادرته العاصمة سيول متوجها إلى "بيت السلام" فى الجزء الجنوبي من القرية الحدودية "بان مون جوم"، حيث أضاف أن الجانبين سيبحثان مشاركة كوريا الشمالية فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والدورة البارالمبية، وسبل تحسين العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير "تشو" على أن الوفد الكوري الجدنوبي سوف يبذل جهوده من أجل جعل دورة بيونغ تشانغ مهرجانا للسلام، وأن تكون الخطوة الأولى نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين. وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فلن يتسرع الوفد الجنوبي في الحصول على نتائج وأنه سوف ينخرط فى المحادثات بسلاسة. كما أشار إلى أن الاهتمام المحلي والدولي بهذه المحادثات مرتفع جدا لأن العلاقات بين الكوريتين ظلت متجمدة لفترة طويلة، وأن هذه المحادثات هى أول حوار يجري بين الكوريتين في ظل حكومة الرئيس "مون جيه إين".