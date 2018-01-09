لجنة الدفاع البرلمانية تزور وحدة أخ في الإمارات

من المتوقع أن تقوم لجنة الدفاع في البرلمان الكوري الجنوبي بزيارة للقوات الكورية الجنوبية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مسؤول في اللجنة اليوم الثلاثاء إن اعضاء اللجنة سيقومون بزيارات رسمية للقوات الكورية الموجودة في عدة دول، بما في ذلك وحدة "أخ" فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة بضعة أيام اعتبارا من يوم 26 يناير. وأوضح أن هذه الزيارة تعتبر جزءا من الأنشطة السنوية التي تقوم بها اللجنة، وأنه لا علاقة لها بالتقارير الحالية حول العلاقات بين كوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن الأحزاب المتنافسة قد تستخدمها لأغراض سياسية.

ويذكر أن بعض التقارير تحدثت عن زيارة "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري إلى أبوظبي في منتصف ديسمبر الماضي كمبعوث خاص من الرئيس، حيث زار أيضا وحدة "أخ"، وأن تلك الزيارة جاءت بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الدفاع الكوري "سونغ يونغ مو" للإمارات. وأثارت تلك التقارير بعض الشكوك في أن حكومة "لي ميونغ باك" السابقة قد وقعت "اتفاقا سريا" مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول التعاون العسكري والصناعات الدفاعية، إلى جانب إرسال وحدة "أخ" الكورية إلى الإمارات.