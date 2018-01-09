بدء المحادثات بين الكوريتين في قرية الهدنة

بدأت المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في بيت السلام في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة، "بان مون جوم".

وقد وصل وفد الشمال المكون من خمسة أعضاء برئاسة "ري سون كوان"، رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن إلى مقر الاجتماع، بعد عبور خط ترسيم الحدود العسكرية في حوالي الساعة 9:30 صباحًا.

وكان وفد الجنوب، المكون من خمسة أعضاء برئاسة وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون"، موجودًا بالفعل منذ حوالي الساعة 8:46.

ومن المتوقع أن يركز الجانبان المناقشات حول ترتيب مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، وسبل تحسين العلاقات بين الكوريتين.

ومن المتوقع أن تتطرق محادثات اليوم إلى المسار الذي سيسلكه اللاعبون الشماليون للوصول إلى الجنوب، وما إذا كانت الكوريتان ستنفذان دخولًا مشتركًا في الدورة، وأيضا فرق التشجيع الشمالية، وكذلك مشاركة شخصيات شمالية رفيعة المستوى في الدورة.