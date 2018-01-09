الرئيس مون يلتقي بمساعد ولي العهد الإماراتي

أكتب :

2018-01-09 12:27:54

تحديث :

2018-01-09 12:27:54

الرئيس مون يلتقي بمساعد ولي العهد الإماراتي

من المقرر أن يجتمع الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء مع "خلدون خليفة آل مبارك" رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبو ظبي والمساعد المقرب من ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد وصل المسؤول الإماراتي إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين وسط تكهنات بأن إدارة الرئيس "مون" قد تسببت في احتكاك دبلوماسي مع الإمارات، من خلال محاولتها تعديل مذكرات التفاهم بشأن التعاون العسكري، التي وقعتها الحكومات السابقة.
وقال مسؤول رئاسي إن خلدون يزور البلاد بصفته مبعوثًا خاصًّا لولي العهد، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وأضاف المسؤول أن زيارة خلدون تأتي ردًا على زيارة "إيم" إلى الإمارات في الشهر الماضي.

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