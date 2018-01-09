كوريا الشمالية تقترح إرسال وفد كبير إلى الأولمبياد

اقترحت كوريا الشمالية إرسال وفد كبير إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشهر القادم.

جاء ذلك في الاجتماع رفيع المستوى بين الكوريتين الذي عقد اليوم للمرة الأولى منذ عامين، حيث طالب الوفد الكوري الجنوبي في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع بأن ترسل كوريا الشمالية العديد من اللاعبين والمشجعين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

كما طالبوا بعقد محادثات لهيئتي الصليب الأحمر في الكوريتين من أجل بحث تنظيم جولة من جولات لم شمل الأسر المفرقة خلال فترة الاحتفال برأس السنة القمرية هذا العام.

وردًا على ذلك، اقترح الجانب الشمالي أن ترسل "بيونغ يانغ" لاعبيها وفرق المشجعين وعددًا من مسؤوليها رفيعي المستوى، بمن فيهم أعضاء اللجنة الأولمبية، كما اقترح إرسال فريق من الصحفيين وفناني الأداء ولاعبي التيكوندو.

وبعد تبادل وجهات النظر حول الحدث الرياضي، تبادل الجانبان مسودة بيان صحفي مشترك.