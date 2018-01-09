كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تتفقان على تعزيز العلاقات

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء على تعزيز علاقاتهما الثنائية من أجل الارتقاء بها لتصبح علاقات مشاركة استراتيجية شاملة.



جاء هذا الاتفاق في الاجتماع الذي عُقِدَ بين "إيم جونغ سيوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري، و"خلدون آل مبارك" رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبو ظبي.



وقال "إيم" في مؤتمر صحفي مشترك إن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تجمعها مع سيول مشاركة استراتيجية، واتفقا على تطوير العلاقات لتصبح مشاركة استراتيجية شاملة.



وقد وصل المسؤول الإماراتي إلى كوريا الجنوبية أمس الاثنين، بصفته مبعوثًا خاصًا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقال خلدون إن الإمارات وكوريا تجمعهما علاقة تاريخية خاصة وطويلة الأجل، مؤكدا على أن بلاده تهتم كثيرًا بالعلاقة مع كوريا الجنوبية، وأنها ستعمل دائمًا على تعزيز وبناء المزيد من الروابط في المزيد من القطاعات والمجالات التي تغطي الجميع الجوانب، بما في ذلك الحكومة والقطاعان الخاص والعام.