الرئيس الكوري يستقبل المبعوث الإماراتي

استقبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" مساء اليوم رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة "خلدون آل مبارك" الذي يزور كوريا حاليا ولمدة يومين كمبعوث خاص من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الاجتماع نقل المسؤول الإماراتي رسالة للرئيس الكوري من ولي عهد أبوظبي، كما ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ونقل للرئيس دعوة لزيارة الإمارات العربية المتحدة، قبل الانتهاء من بناء مفاعل "براكة" في نهاية هذا العام.

وأعرب الرئيس "مون" عن أمنياته بأن تتطور العلاقات بين البلدين كما تطورت العلاقات الأخوية بينه وبين ولي عهد أبوظبي، وبين كبير مساعديه "إيم جونغ صوك" والسيد "خلدون آل مبارك"، وأن يصبح اسم وحدة "أخ" الكورية الموجودة في الإمارات، رمزا لهذه العلاقات بين البلدين.

وقال "باك سو هيون" المتحدث باسم الرئاسة الكورية، البيت الأزرق"، إنه تم الاتفاق على فتح قناة الحوار بين البلدين المسماة "اثنان زائد اثنين"، التي يشارك فيها وزراء الخارجية والدفاع من البلدين.

وأشار "باك" إلى أن الإمارات لم تطلق هذه القناة إلا مع دولتين فقط من قبل، هما الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وكان المسؤول الإماراتي قد اجتمع في وقت سابق مع "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الارئيس الكوري، حيث اتفقا على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لتصبح علاقات مشاركة استراتيجية شاملة.

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقا على زيادة تعزيز القنوات الثنائية، فضلا عن قنوات الحوار بين القطاعين الدبلوماسي والاقتصادي.

ودعا "خلدون" على وجه الخصوص إلى تعزيز التعاون فى قطاعات الصناعة والسياحة مثل الطاقة والإلكترونيات، بينما قال "إيم" إنه سيبذل جهودا لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما اجتمع المسؤول الإماراتي مع وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "بيك أون كيو"، حيث اتفقا على الدخول المشترك لأسواق الطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، بناء على العلاقات الودية بين الإمارات والسعودية، وأيضا الخبرة الكورية في مجال بناء محطات الطاقة النووية.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من الزيارة التي قام بها كبير مساعدي الرئيس إلى الإمارات في ديسمبر الماضي.