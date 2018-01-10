كوريا الشمالية توافق على إرسال لاعبيها إلى الدورة الأولمبية الشتوية وعقد محادثات عسكرية

وافقت كوريا الشمالية على إرسال الرياضيين واللاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، التي ستقام في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.



كما اتفقت الكوريتان على إجراء محادثات عسكرية بين الكوريتين، لتخفيف التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.



وقد تبنى الطرفان اتفاقية من ثلاث نقاط بعد محادثات ماراثونية رفيعة المستوى، عُقِدَت في قرية الهدنة "بانمونجوم" اليوم الثلاثاء، وينص الاتفاق على أن يقوم الجانبان بحل المشكلات الكورية بأنفسهم.



كما اتفق الجانبان على إجراء محادثات متابعة لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الشتوية.



واتفقت الكوريتان على إجراء اتصالات وتبادلات في مختلف المجالات، وإجراء محادثات رفيعة المستوى، لتعزيز العلاقات بين الكوريتين. واتفقا على مناقشة مكان وزمان الجولة الثانية من المحادثات رفيعة المستوى، من خلال الخط الساخن في "بانمونجيوم".



لكن الاتفاق لم يتضمن طلب كوريا الجنوبية بإجراء محادثات الصليب الأحمر، لتنظيم لم شمل الأسر المشتتة منذ الحرب الكورية، مع اقتراب رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.



وقد حضر المحادثات وفد من خمسة أعضاء، وقد ترأس الوفد الجنوبي وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "تشو ميونغ كيون"، كما ترأس الوفد الشمالي رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي "لي سون كوون"، وهي الهيئة الشمالية المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين.



وقد بدأت المحادثات في الساعة العاشرة صباحًا في بيت السلام في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة، وانتهت في الساعة 8:42 مساءً.



ويعد هذا الاجتماع، الذي عُقِدَ وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بسبب الاستفزازات النووية والصاروخية للشمال؛ هو أول حوار رفيع المستوى بين الجانبين منذ 23 شهرًا.