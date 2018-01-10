الجيش الأمريكي يدرّب المزيد من الجنود على معارك الأنفاق

قالت تقارير إعلامية إن الجيش الأمريكي يقوم حاليا بتدريب الآلاف من الجنود الإضافيين على معارك الأنفاق، وذلك ضمن استعدادته لتقديم خيارات عسكرية إلى الرئيس "دونالد ترامب" للتعامل مع كوريا الشمالية.

وقال تقرير بثته شبكة الإذاعة العامة الأمريكية "إن بي آر"، أمس الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي يدرب عادة لواء أو اثنين على معارك الأنفاق لإعداد جنوده للقتال فى أماكن مثل أفغانستان، لكن بسبب التهديد الذى تمثله كوريا الشمالية، يقوم الجيش الأمريكي حاليا بتدريب كتائب إضافية. ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن كتائب الجيش الاضافية التى ستشارك فى تدريبات هذا العام تشمل الفرقة 101 المحمولة جوا والشعبة 82 المحمولة جوا. وقال التقرير إن تلك التدريبات ستجري طوال هذا العام على الأرجح في المراكز المحلية الرئيسية، على الرغم من وجود مرافق تدريب إضافية في جميع أنحاء البلاد تشمل عددا من الأنفاق والمخابئ المهجورة. وقال المسؤولون إنه بالإضافة إلى تدريب الآلاف من الجنود الإضافيين، فإن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" تقوم حاليا بشراء معدات أكثر تخصصا لازمة للعمليات العسكرية في الأنفاق، مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي، ونظارات الرؤية الليلية، بالإضافة إلى مشاعل الإسيتيلين وقاطعات المزاليج.



