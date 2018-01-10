تعهد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بتكثيف الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، مشددا على أن ذلك هو الطريق الوحيد من أجل تحقيق السلام فى شبه الجزيرة الكورية.

وأدلى الرئيس بذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء بمناسبة العام الجديد من أجل شرح السياسات الرئيسية لحكومته في عام 2018، حيث قال إن الأهداف النهائية للسياسات الخارجية والدفاعية لحكومته هى منع تكرار حرب فى شبه الجزيرة الكورية. ووصف الرئيس الحوار رفيع المستوى بين الكوريتين، الذي بدأ أمس، بأنه بداية فقط للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بينهما، وأيضا لحل الازمة النووية سلميا. وحول قضية الاسترقاق الجنسي الياباني، قال "مون" إنه يجب حل هذه العقدة مع اليابان، وهو ما لن يحدث إلا بصدور اعتذار صادق من الحكومة اليابانية.

ودعا الرئيس أيضا نواب البرلمان إلى تسريع المشاورات حول تعديل الدستور، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التعبير عن التغيير الذي حدث في تفكير الشعب الكوري خلال الثلاثين عاما الماضية، ومؤكدا أيضا على ضرورة طرح التعديلات المقترحة للتصويت خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى شهر يونيو القادم.

وأضاف الرئيس أن الحكومة قد تضطر إلى أن تقود عملية تعديل الدستور إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق على ذلك.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الرئيس "مون جيه إين" بتوجيه خطاب للشعب على الهواء من المكتب الرئاسي ويعقد بعده مؤتمرا صحفيا مفتوحا يجيب فيه عن أسئلة وسائل الإعلام، وكانت المرة الأولى يوم 17 أغسطس من العام الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة.













