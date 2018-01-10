سفير كوريا لدى طوكيو يطالب بالتفاهم حول قضية الاسترقاق الجنسي

التقى "لي سو هون" السفير الكوري لدى اليابان بالأمين العام لحزب الحرية والديمقراطية الياباني حيث طلب من الجانب الياباني تفهم موقف كوريا من هذه القضية.

وجاء هذا اللقاء بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية " كانغ كيونغ هوا" أمس، عن موقف الحكومة من الاتفاق الكوري الياباني حول قضية الاسترقاق الجنسي في عام 2015، حيث أكدت أن سيول لن تعيد التفاوض بشأن هذا الاتفاق.



وقال تقرير لوكالة كيوطو اليابانية للأنباء اليوم إن السفير الكوري زار الأمين العام لحزب الحرية "نيكاي دوشيهيرو" في مقر الحزب اليوم حيث قال إن معظم الأمور التي أعلنت عنها الوزيرة كانغ تتعلق بما يتوجب على كوريا الجنوبية تنفيذه، وأنها لم تطلب من اليابان إعادة المفاوضات حولها.



وردا على ذلك قال "نيكاي" إن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان مهمة جدا، وأنه على الرغم من وجود عدد من القضايا المعلقة بينهما، إلا أنه يتوجب التغلب عليها بحكمة اعتمادا على المبادئ الأساسية.