الرئيس الكوري يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا ليلة أمس مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"، استغرق نصف ساعة، بعد أن كانا قد أجريا اتصالا هاتفيا مماثلا الأسبوع الماضي.

وقال "يون يونغ تشان" مساعد الرئيس الكوري لشؤون الاتصالات، إن "مون" شرح لـ"ترامب" خلال اتصال الأمس نتائج المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين التي عقدت يوم 9 من هذا الشهر، وأن الرئيسين اتفقا على تعزيز المزيد من التعاون بين البلدين.

كما توقع الرئيسان أن يتخطى الحوار بين الكوريتين مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ بحيث يؤدي إلى حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

واتفق مون وترامب أيضا على التنسيق الوثيق بشأن تطورات الحوار بين الكوريتين في المستقبل.

واضاف "يون" أن الرئيس الأمريكي قال إن بلاده مستعدة للحوار إذا أرادت كوريا الشمالية، وذلك في الموعد المناسب والظروف المناسبة.

كما أكد ترامب على أنه ليس هناك احتمال بشن أي هجمات عسكرية ضد كوريا الشمالية في أثناء إجراء الحوار بين الكوريتين.

من جانبه، ققال الرئيس مون إن إنجاز المباحثات عالية المستوى بين الكوريتين يرجع الفضل فيه إلى المبادئ الراسخة والتعاون من طرف الرئيس الأمريكي.

وتوافق الرئيسان الكوري والأمريكي أيضا في الرأي حول أهمية الحفاظ على موقف ثابت من أجل إنجاح الحوار بين الكوريتين.