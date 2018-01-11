كوريا تسمح لسياح 3 دول في جنوب شرق آسيا بزيارتها دون تأشيرة

أكتب :

2018-01-11 15:11:09

تحديث :

2018-01-11 15:11:09

كوريا تسمح لسياح 3 دول في جنوب شرق آسيا بزيارتها دون تأشيرة

من المقرر أن تسمح كوريا الجنوبية للمسافرين من 3 دول في جنوب شرق آسيا، بزيارتها بدون تأشيرة دخول في أثناء انعقاد الدورة الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، خلال الشهر القادم.
وقد أعلنت مقاطعة "كانغ وون" اليوم الخميس أنها ستمنح دخولًا بلا تأشيرة عبر مطار "يانغ يانغ" الدولي، للقادمين من إندونيسيا وفيتام والفلبين، فيما بين 22 يناير وحتى نهاية أبريل.
وسيُسمح للمسافرين بالبقاء لمدة تصل إلى 15 يومًا، والذهاب لزيارة سيول أيضًا.
وخلال فترة الدخول غير المشروط سيعمل مسؤولو مكتب الهجرة والشرطة لتعقب المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتسللون إلى البلاد في صورة سائحين.

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