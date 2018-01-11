ترامب يأمل في نجاح المحادثات بين الكوريتين

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أمله في نجاح المحادثات رفيعة المستوى الأخيرة بين كوريا الجنوبية والشمالية "من أجل العالم".

جاء هذا التصريح أمس الأربعاء في بداية اجتماع مع وزرائه في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتابع على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة ما سوف يحدث.

ويأتي هذا التصريح بعد محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الكوري "مون جيه إين".

وقال البيت الأبيض إن ترامب أكد في تلك المحادثة على أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة.

كما أطلع الرئيس "مون" الرئيس الأمريكي على محادثات يوم الثلاثاء بين الكوريتين، وشكر "ترامب" على قيادته التي أدت إلى عقد الاجتماع.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين أكدا على أهمية الحفاظ على "أقصى قدر من الضغط" على كوريا الشمالية.

