الرئاسة تقلل من أهمية تصريحات وزير العدل حول حظر العملات الافتراضية

أوضحت الرئاسة في كوريا الجنوبية أن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحظر التداول في مواقع التداول المحلية في العملات الافتراضية، بعد أن صرح وزير العدل "بارك سانغ كي" في وقت سابق من اليوم إن الحكومة تعتزم القيام بذلك.

وفي رسالة بعث بها إلى الصحفيين اليوم، أقر المستشار الإعلامي الرئاسي "يون يونغ تشان" أن حظر التداول في العملات الافتراضية هو أحد الخطط المطروحة من وزارة العدل. لكنه أضاف أن أي إجراءات مستقبلية تحتاج إلى مناقشةٍ وتنسيق مع الوزارات الأخرى.

وقال مسؤول رئاسي آخر إن الحكومة في حاجة إلى الاستماع إلى الوزارات والهيئات المعنية، مشيرًا إلى الخلافات القائمة بينهما. على سبيل المثال، قال المسؤول إن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات حريصة على رعاية التقنيات المتعلقة بالعملات الافتراضية.

كان وزير العدل "بارك" في مؤتمر صحفي عُقِد اليوم الخميس قد صرَّح بأن الحكومة تعد مشروع قانون خاص، لحظر التداول في العملات الافتراضية، مع المخاوف الناشئة من الإقبال الشديد بين المستثمرين المحليين، أن يؤدي إلى مضاربات خارج السيطرة أو جرائم مالية.

