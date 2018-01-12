استضافة الوفد الكوري الشمالي لا ينتهك قرارات الأمم المتحدة

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيول ستسعى إلى عدم انتهاك قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، بدعمها لمشاركة الشمال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية "نوه كيو دوك" موقف الوزارة في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس، وتطرق إلى سؤال حول ما إذا كانت التغطية المالية لنفقات السفر والإقامة تعد انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال إن الحكومة سوف تتناقش عن كثب مع المجتمع الدولي، للتأكد من أنها لا تنتهك القرارات.

كما سُئِل المتحدث عما إذا كان وزراء الخارجية لكوريا الجنوبية واليابان سيعقدون اجتماعًا ثنائيًّا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة فانكوفر الذي سيُعقد في كندا الأسبوع المقبل. وأجاب بوجود احتمال لتنسيق ذلك.

وإذا عقد الاجتماع، فمن المتوقع أن يركز على اتفاق سيول وطوكيو المثير للجدل حول الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، وإمكانية زيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

