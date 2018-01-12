الرئيسان الكوري والصيني يؤيدان إجراء المزيد من الحوار مع كوريا الشمالية

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الخميس اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني "شي جين بينغ" حيث تبادل معه الآراء حول نتائج المحادثات الأخيرة رفيعة المستوى بين الكوريتين ودورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وتقاسم الرئيسان الآراء على ضرورة أن يؤدي الحوار الجاري بين الكوريتين إلى إيجاد حل سلمي للقضية النووية لكوريا الشمالية، والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وعبر الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن تقديره للحكومة الصينية لجهودها في تعزيز الحوار بين الكوريتين.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أن حكومته تدعم موقف الرئيس "مون" الداعي إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين ونزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل متزامن.

وخلال الاتصال الهاتفي، وجه الرئيس الكوري دعوة لنظيره الصيني لحضور حفل اختتام أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، لكن "شي" أكد على ضرورة الانتقال الناجح للأولمبياد الشتوية إلى بكين، دون أن يقدم إجابة محددة حول تلك الدعوة.

وعبر الرئيسان الكوري والصيني عن رضائهما عن تنشيط التعاون والتبادل بين البلدين بعد زيارة الرئيس "مون" الأخيرة للصين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الكوري والصيني منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين".