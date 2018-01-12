اتفاق حزبي على عقد جلسة برلمانية استثنائية في فبراير

اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على عقد جلسة برلمانية استثنائية بدءا من يوم الثلاثين من شهر يناير الجاري ولمدة 30 يوما.

وجاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس بين نواب زعماء التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة المعارض الكبير، وحزب الشعب المعارض الصغير.

وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم رؤساء الأحزاب السياسية بإلقاء كلمات خلال الفترة من الحادي والثلاثين من يناير وحتى الثاني من فبراير، ثم في يومي الخامس والسادس من فبراير.

وسيعقد البرلمان جلسة استجواب للحكومة في المجالات السياسية والوحدوية والدبلوماسية والأمنية يوم الخامس من فبراير ، وفي المجال الاقتصادي يوم السادس، وفي المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية يوم السابع.

وستعقد جلسة للمصادقة على مشروعات القوانين المطروحة يومي العشرين والثامن والعشرين من فبراير.