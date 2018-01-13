الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بالتحقيق في 27 حادث اختفاء قسري

أفادت الأنباء بأن الأمم المتحدة طالبت كوريا الشمالية بالتحقيق في 27 حالة اختفاء قسري، يعتقد أنها مرتبطة بالنظام.

ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا، فإن فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، قالت إنها قدمت الطلب إلى "بيونغ يانغ" يوم الأربعاء الماضي.

ويشتمل الاختفاء القسري أيضًا الاعتقال أو الحبس أو الاختطاف من قبل الحكومة أو المجموعات التي تتصرف كممثل للدولة.

ومن بين القضايا التي تضمنها طلب الأمم المتحدة، اختفاء أحد الهاربين الكوريين الشماليين في منطقة الحدود الصينية منذ مايو الماضي. وكان هذا الهارب يعمل مع وسيلة إعلامية تابعة لكوريا الجنوبية، متخصصة في قضايا الشمال، قبل فقدان أثره.

تأسست فرقة العمل تلك في عام 1980، وهي متخصصة في حالات الاختفاء القسري، وتطالب التحقيق في حالات الاختفاء في الدول المشتبه في انتهاكها لحقوق الإنسان.