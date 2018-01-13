الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بالتحقيق في 27 حادث اختفاء قسري

أكتب :

2018-01-13 11:59:11

تحديث :

2018-01-13 11:59:11

الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بالتحقيق في 27 حادث اختفاء قسري

أفادت الأنباء بأن الأمم المتحدة طالبت كوريا الشمالية بالتحقيق في 27 حالة اختفاء قسري، يعتقد أنها مرتبطة بالنظام.
ووفقًا لإذاعة صوت أمريكا، فإن فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، قالت إنها قدمت الطلب إلى "بيونغ يانغ" يوم الأربعاء الماضي.
ويشتمل الاختفاء القسري أيضًا الاعتقال أو الحبس أو الاختطاف من قبل الحكومة أو المجموعات التي تتصرف كممثل للدولة.
ومن بين القضايا التي تضمنها طلب الأمم المتحدة، اختفاء أحد الهاربين الكوريين الشماليين في منطقة الحدود الصينية منذ مايو الماضي. وكان هذا الهارب يعمل مع وسيلة إعلامية تابعة لكوريا الجنوبية، متخصصة في قضايا الشمال، قبل فقدان أثره.
تأسست فرقة العمل تلك في عام 1980، وهي متخصصة في حالات الاختفاء القسري، وتطالب التحقيق في حالات الاختفاء في الدول المشتبه في انتهاكها لحقوق الإنسان.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>