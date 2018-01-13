الرئيس يتعهد بالدعم المستمر لمطار إنتشون

دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى تطوير مطار إنتشون الدولي وجعله مركزا عالميا، بدعم الحكومة المستمر لهذا المطار الذي يعتبر البوابة الرئيسية لكوريا الجنوبية.

وأدلى مون بهذه التصريحات أمس الجمعة خلال حضوره مراسم افتتاح مبنى الركاب الثاني في المطار.

وقال إن المطارات تعد مقياسًا لقوة بلدانها وانفتاحها على العالم، وأن المبنى الثاني في مطار إنتشون يشير إلى اكتمال عملية إعداد المطار لقفزة بأخرى.

وحث الرئيس العاملين في المطار على بذل جهود مستمرة لتحقيق قدرة استيعاب تصل إلى 20 مليون سائح أجنبي سنويا، وجعل المطار مركزا عالميا أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الكوريين الذين يقومون بالسفر الى الخارج يزداد باستمرار.

وقال مون إن الحكومة سوف تقدم دعما أكبر لمطار إنتشون الدولي حتى يتمكن من التعامل مع 100 مليون شخص سنويا، بحلول عام 2023.