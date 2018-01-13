المحكمة تجمد ممتلكات الرئيسة السابقة بارك كون هيه بتهمة الرشوة

قررت محكمة سيول تجميد أموال الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" المتهمة في قضية تلقي رشاوى تزيد عن 3,6 مليار وون من أموال جهاز المخابرات. وتعد هذه هي المرة الأولى التى يتم فيها تجميد ممتلكات بارك منذ اندلاع الفضيحة السياسية التي تورطت فيها الرئيسة المعزولة.

ووافقت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الجمعة على طلب النيابة العامة بالاستيلاء على ممتلكات بارك التى تبلغ قيمتها حوالي 5,8 مليار وون، وتشمل مسكنها الذي تقدر قيمته بحوالي 2,8 مليار وون فى جنوب سيول، إلى جانب 3 مليارات وون في صورة شيكات موجودة فى حوزة محاميها.

وبناء على ذلك، سيتم منع الرئيسة السابقة من التصرف في أموالها حتى يتم إصدار حكم نهائي في قضية الرشوة التي تتورط فيها هيئة المخابرات أيضا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات إضافية خلال الأسبوع الماضي إلى "بارك" بتلقي رشوة تزيد عن 3,6 مليار وون من أموال جهاز المخابرات المخصصة للأنشطة الخاصة، من رؤساء هيئة المخابرات في الفترة ما بين مايو 2013 ويوليو 2016، بالتواطؤ مع ثلاثة من مساعديها المقربين.