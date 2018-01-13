تهدئة الخلاف الحزبي حول زيارة كبير مساعدي الرئيس المفاجئة للامارات

أجرى "كيم سونغ تيه" زعيم التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الكبير، لقاءً مغلقا مع كبير مساعدي الرئيس "إيم جونغ سوك" أمس الجمعة، استغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا.

وبعد انتهاء الاجتماع، عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا قال "إيم" خلاله إنه تم الاتفاق على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية من أجل إبرام عقود الطاقة النووية في الخارج بشكل أكثر أمانا وفاعلية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحكومة الحالية انتهاج سياسات الحكومات السابقة في هذا الصدد، من أجل تحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على المصداقية على الصعيد الدولي.

كما تعهد "ايم" ببذل جهود للتنسيق بين الأحزاب من المعسكريْن الحاكم والمعارض عند التعامل مع القضايا ذات الصلة بالمصالح الوطنية.

من جانبه قال "كيم سونغ تيه" إن الرئاسة الكورية قررت تعزيز التعاون مع حزبه، كما قرر حزبه أن يعتبر زيارة "إيم" المفاجئة للإمارات، والتي ظلت تثير جدلا في الدائرة السياسية، أمرا قام به ضمن جهود الحكومة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية الكورية وتحقيق المصلحة الوطنية.