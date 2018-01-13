النيابة توجه اتهاما رسميا للرئيس السابق لقناة إم بي سي الأسبوع المقبل

من المتوقع أن تتم محاكمة "كيم جيه تشول" رئيس هيئة البث المحلية الكورية "إم بى سي" الأسبوع القادم. ويواجه "كيم" اتهامات بالتواطؤ في مؤامرة قادتها هيئة المخابرات لممارسة السيطرة على البث خلال فترة حكم الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".

وطبقا لمصادر في الشرطة اليوم السبت، فإن محكمة سيول المركزية تعتزم توجيه الاتهام لـ"كيم" دون احتجاز مادي خلال الأسبوع القادم، بتهمة انتهاك قانون المخابرات.

ومن المعتقد أن كيم، الذي يشغل منصب رئيس شركة "إم بي سي" للبث التلفزيوني من عام 2010 إلى عام 2013، قد تلقى وثائق من جهاز المخابرات حول سبل "تحييد" برامج القناة، وتضم الوثائق قوائم سوداء بأسماء شخصيات في الدائرة الثقافية والتي كانت تنتقد حكومة "لى ميونغ باك" وقتها، حيث ظلت "إم بي سي" تقاطع تلك الشخصيات في القائمة السوداء من برامجها التلفزيونية.

وتشير التقارير إلى أنه خلال فترة رئاسة "كيم" للقناة التلفزيونية، تم إلغاء برنامج القناة الشهير "مذكرة المنتج" وإقالة العديد من الصحفيين والمنتجين العاملين في القناة. وعندما أقيمت احتجاجات جماعية من قبل موظفي القناة في عام 2012، تمت معاقبة المشاركين من خلال نقلهم إلى واجبات غير ذات صلة بأعمالهم الأصلية.