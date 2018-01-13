استجواب مساعد رئاسي سابق مرة أخرى في قضية المخابرات

استدعت النيابة العامة مجددا "كيم بيك جون" مساعد الرئيس الأسبق "لى ميونغ باك" للشؤون الإدارية ، بتهمة تلقي رشاوى من جهاز المخابرات.

وقالت مصادر في مكتب النيابة العامة فى منطقة وسط سيول إنه تم استدعاء "كيم" مرة أخرى من أجل استجوابه في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت، حيث إنه تجاهل استدعاء النيابة له أمس الجمعة.

ويذكر أن "كيم" كان مقربا من الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، وهو متهم بتلقي رشاوى من جهاز المخابرات تحت مسمى "أموال للنشاطات الخاصة"، وذلك خلال سنوات عمله في المكتب الرئاسي.

وتعتقد النيابة العامة أن وكالة المخابرات قد أعطت رشاوى بأكثر من 500 مليون وون من أموالها إلى ثلاثة مساعدين رئاسيين للرئيس الأسبق "لي"، بمن فيهم "كيم".

وقد قام وكلاء النيابة العامة بتفتيش منازل ومكاتب أولئك المساعدين الرئاسيين السابقين "كيم بيك جون" و"كيم هي جونغ" و"كيم جين مو"، صباح أمس الجمعة، ثم استدعائهم جميعا كمشتبه فيهم، لكن "كيم بيك جون" لم يحضر إلى مقر النيابة.