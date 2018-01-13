كوريا الشمالية تقترح محادثات لمناقشة إرسال وفد فني إلى الأولمبياد

اقترحت كوريا الشمالية إجراء محادثات على مستوى العمل مع كوريا الجنوبية لمناقشة إرسال وفد من فنانيها الاستعراضيين إلى دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وصرحت وزارة التوحيد في سيول اليوم السبت بأن كوريا الشمالية أعربت عن رغبتها في إجراء تلك المحادثات في الجزء الشمالي التابع لها من قرية الهدنة الحدودية، "بان مون جوم". وجاء هذا المقترح بعد يوم واحد من اقتراح سيول عقد محادثات على مستوى العمل يوم الاثنين القادم في الجزء الجنوبي من "بان مون جوم" لمناقشة تفاصيل مشاركة كوريا الشمالية فى الدورة الأولمبية.

وأضافت الوزارة أن الرسالة التي أرسلتها بيونغ يانغ في هذا الصدد كانت موقعة باسم رئيس الوفد الكوري الشمالي في المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين "ري سون كوان"، وموجهة إلى وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون".

ويذكر أن "ري" يشغل منصب رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن، وهى الوكالة الحكومية المكلفة بالشؤون ذات الصلة بالعلاقات بين الكوريتين، في كوريا الشمالية.

وقد اقترحت كوريا الشمالية في رسالتها مشاركة وفد مكون من أربعة أعضاء، بقيادة مدير مكتب الأداء الفني في وزارة الثقافة "كوان هيوك بونغ".

وقالت كوريا الشمالية إنها ستبلغ سيول بموعد إجراء المناقشات حول إرسال فريق الرياضيين وفريق المشجعين إلى الأولمبياد، فى وقت لاحق. ومن جانبها صرحت وزارة التوحيد بأنها سوف تقدم ردا على الرسالة الكورية الشمالية بعد مراجعة الاقتراح.