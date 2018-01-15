وزيرة الخارجية الكورية تزور كندا لمناقشة الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

تغادر سيول اليوم الاثنين وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" متوجهة إلى كندا للمشاركة في اجتماع مشترك سيعقد بين وزراء خارجية 16 دولة اليوم وغدا الثلاثاء في مدينة فانكوفر، حيث تجري مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والتطورات الأخيرة التي حدثت في العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك نتائج المباحثات رفيعة المستوى التي عقدت يوم التاسع من يناير الجاري، بالإضافة إلى سبل إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للقضية النووية الكورية الشمالية.

ومن المتوقع أن تعقد الوزيرة الكورية "كانغ" مباحثات ثنائية وثلاثية مع نظرائها من الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى.

ونقل تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الجمعة الماضي عن مدير إدارة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية "برايان هوك" قوله إن اجتمع فانكوفر سيكون ميدانا لمناقشة الجهود الدبلوماسية الدولية الهادفة إلى فرض ضغوط مستمرة على برنامج كوريا الشمالية النووي.

ومن جانبها ستؤكد الوزيرة الكورية على أهمية فرض عقوبات وضغوط على كوريا الشمالية، وفي نفس الوقت إجراء حوار معها بشكل متزامن.

وسيشارك في اجتماع فانكوفر وزراء خارجية الدول التي حاربت إلى جوار كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية، ومن بينها اليابان والهند والسويد، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا.