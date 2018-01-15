رئيس البرلمان يدعو الدوائر السياسية لإجراء حوار حول تعديل الدستور

دعا رئيس البرلمان الكوري "تشونغ سيه كيون" الدوائر السياسية إلى إجراء حوار بشأن تعديل الدستور.

وأكد "تشونغ" على ضرورة عرض مشروع القانون الخاص بإجراء التعديلات الدستورية في شهر مارس ليتم إجراء استفتاء عام في هذا الشأن بالتزامن مع الانتخابات العامة التي ستجرى في شهر يونيو القادم.

وحذر "تشونغ" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمناسبة العام الجديد من أنه إذا لم يتمكن البرلمان من الوفاء بوعوده للشعب ولم يستطع حتى أن يطرح مشروع التعديلات الدستورية، رغم أنه ظل يدافع عن النظام الدستوري، فسيكون ذلك بماثبة إنكار للدستور.

وقال إن نتائج استطلاع للرأي أجراها مكتب رئيس البرلمان في أواخر العام الماضي أشارت إلى أن 82.5% من المشاركين عبروا عن تأييدهم لإجراء استفتاء عام على التعديل الدستوري بشكل متزامن مع الانتخابات العامة.