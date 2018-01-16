من المنتظر أن تقدم فرقة أوركسترا كوريا الشمالية أغنيات شعبية مشهورة في الكوريتين وبعض الأغاني العالمية خلال فترة انعقاد دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمببية الشتوية الشهر المقبل. وصرح "لى أو سونغ" رئيس الوفد الكوري الجنوبي في المحادثات مع كوريا الشمالية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بعد إجراء محادثات على مستوى العمل بين الكوريتين، بأن الوفد الكوري الشمالي قال إن البرامج الفنية سوف تتكون من أغنيات شعبية منتشرة في الكوريتين وذات موضوعات تتلاءم مع قضية التوحيد.

وأضاف "لي" الذي يشغل منصب رئيس مكتب السياسات الثقافية والفنية في وزارة الثقافة في سيول، أن كوريا الجنوبية أعربت عن موافقتها على تقديم أغنيات شعبية وموسيقى كلاسيكية. وقال إنه لم يتم خلال المباحثات مناقشة تقديم عروض مشتركة بين الكوريتين.

كما أشار إلى أن الجانب الكوري الشمالي لم يتحدث عن أعضاء أوركسترا "سام جي ون"، أو ما إذا كان سيتم تضمين أعضاء فرقة "موران بونغ".

كانت كوريا الشمالية قد وافقت أمس الاثنين على إرسال فرقة أوركسترا مكونة من 140 عضوا إلى كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، لإقامة حفلات موسيقية في مدينتي سيول وكانغ نُنغ.