الرئيس الكوري يلتقي برئيس وزراء منغوليا لمناقشة العلاقات الثنائية

اجتمع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع رئيس وزراء منغوليا الذي يزور كوريا حاليا، حيث تم بحث سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي بأن الرئيس "مون" عقد مباحثات مع "أوكنا خوريلسوك" رئيس الوزراء المنغولي بعد ظهر أمس، حيث تم بحث الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي الثنائي والأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية.

وخلال المحادثات التي استمرت 30 دقيقة، أعرب الرئيس الكوري عن تقديره لمواصلة منغوليا دعمها النشط للسلام فى شبه الجزيرة الكورية، وطالب بالمزيد من التعاون في هذا السياق. كما اقترح الرئيس الكوري أيضا أن تعمل الدولتان معا لرفع مستوى علاقاتهما من علاقات مشاركة شاملة إلى علاقات مشاركة استراتيجية خلال فترة ولايته. ومن جانبه رد رئيس الوزراء المنغولي بأن بلاده ترى أن المشاركة الشاملة مهمة، معربا عن عزمه تحسين العلاقات الثنائية فى كل القطاعات.

كما أعرب عن تأييده الكامل لرؤية الرئيس الكوري وسياساته الهادفة إلى تخفيف التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وتعزيز السلام والتقدم نحو منطقة شمال شرق آسيا، مؤكدا على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.