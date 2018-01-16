رئيس الوزراء الياباني يقرر حول حضور الأولمبياد بعد مراجعة جدول البرلمان

صرح رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبيه" بأنه سيقرر حول ما إذا كان سيحضر دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية فى كوريا الجنوبية الشهر المقبل بعد مراجعة جدول أعمال البرلمان.

وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" للأنباء اليوم إن "آبيه" قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال زيارته للعاصمة البلغارية صوفيا، إنه سوف يبحث هذا الأمر، حيث يتوجب عليه حضور جلسة برلمانية عادية ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وشدد "آبيه" على ضرورة حصول حكومته على موافقة البرلمان على مشروع قانون ميزانية الحكومة للعام 2018، في أقرب وقت ممكن.

وقال التقرير إن هذه التصريحات تشير إلى نية "آبيه" النظر في هذا الأمر بعناية، لكن تقريرا آخر نشرته وكالة "جي جي" قال إن تصريحات "آبيه" تدل على أنه ينوي عدم حضور الأولمبياد، حيث إنه برر ذلك بالفعل بحضور المداولات البرلمانية حول ميزانية الحكومة. كما أشارت بعض وسائل الإعلام اليابانية إلى أن "آبيه" قد اتخذ قرارا بالفعل الأسبوع الماضي بعدم حضور الأولمبياد، في الوقت الذي أكد فيه وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوغا" مجددا على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.