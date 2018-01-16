تراجع الحكومة عن حظر دروس الإنغليزية بعد انتهاء اليوم الدراسي لرياض الأطفال

من المقرر أن ترفع الحكومة إجراءات الحظر على الحضانات ورياض الأطفال من تقديم دروس في اللغة الإنغليزية بعد اليوم الدراسي، لكنها ستركز بدلًا من ذلك على القضاء على المعاهد الإنغليزية المخصصة للصغار.

وأعلنت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء عن إعادة النظر في اقتراحها بحظر دروس اللغة الإنغليزية بعد اليوم الدراسي في رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية، بعد أن أثار الاقتراح جدلًا عامًّا.

وقد أخذت الحكومة في اعتبارها الرأي العام، حيث ينتظر أن تعد مبادئ توجيهية للمناهج الدراسية لفترة ما بعد اليوم الدراسي لرياض الأطفال.

وقد تعهدت الوزارة بالالتزام بمبدأ خلق بيئة تعليمية تعزز المواهب، مع التغلب على الآثار الضارة للإفراط في تعلم اللغة الإنغليزية في سن مبكرة.