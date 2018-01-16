سيول تؤكد على عدم إعادة هاربين شماليين مقابل عقد جولة لم الشمل

أكتب :

2018-01-16 16:22:38

تحديث :

2018-01-16 16:22:38

سيول تؤكد على عدم إعادة هاربين شماليين مقابل عقد جولة لم الشمل

قالت وزارة التوحيد في سيول إنها لن تقوم بترحيل مجموعة من الهاربين الشماليين، الذين فروا من الشمال عبر الصين منذ عامين.
ويأتي هذا وسط أنباء أفادت بأن بيونغ يانغ طالبت بإعادة أولئك الهاربين الاثنى عشر كشرط مسبق لإجراء محادثات حول استئناف جولات لم شمل الأسر المشتتة، وذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بين الكوريتين الأسبوع الماضي.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن موقف سيول ما زال واضحًا بشأن عدم إعادة الهاربين الشماليين، لأنهم جاؤوا بإرادتهم الحرة، مشيرا إلى أنهم قد استقروا في الجنوب وفقًا لرغباتهم.
وحول ما إذا كان هذا الموقف سيؤدي إلى تعقيد المناقشات حول مسألة عقد جولة للم الشمل، قال المصدر إنه من المحتمل أن يتم التفاوض مع تحسن العلاقات بين الكوريتين.

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