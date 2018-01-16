إجراءات حكومية لتحقيق الاستقرار بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قال الرئيس "مون جيه إين" إن الحكومة ستبذل جهودًا شاملة، لتنفيذ إجراءات متابعة من أجل تخفيف تداعيات قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وأصدر الرئيس تعليماته للحكومة بإعداد خطة إصلاحية على حتى شهر فبراير.

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الثلاثاء، حيث أقر "مون" بأن العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة يشعرون بالقلق إزاء زيادة تكاليف العمالة.

ويذكر أنه في إطار سياسات النمو "الذي يقوده الدخل" التي تتبعها إدارة "مون"، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 16.4% في العام الجديد، وهي أعلى زيادة منذ 17 عامًا.

وقال "مون" إنه في ظل اتساع الفجوة في الدخل، فإن الحد الأدنى ليس مجرد وسيلة لرفع مستوى حياة العامل، بل هو أيضًا وسيلة من أجل أن يتمتع أصحاب الدخول بالنمو من خلال التوسع في الدخل الأسري والطلب المحلي.

وأشار إلى أن نحو 23.5% من القوة العاملة الكورية تتقاضى الحد الأدنى للأجور، وهي أعلى نسبة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأمر الرئيس الوزارات بالتواصل مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشرح سياسات الحكومة، فضلًا عن تقديم التوجيه والدعم النشط.