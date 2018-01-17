اعتقال مساعديْن للرئيس الأسبق لي ميونغ باك في قضية رشوة

تم اعتقال اثنين من كبار مساعدي الرئيس الكوري الأسبق "لى ميونغ باك" بتهمة تلقي رشوة من وكالة المخابرات. ووافقت المحكمة المركزية فى سيول أمس الثلاثاء على طلب النيابة العامة باعتقال كل من "كيم بيك جون" الذى شغل منصب كبير مساعدي الرئيس الأسبق "لي" للشؤون الإدارية بين عاميْ 2008 و2012، و"كيم جين مو" المسؤول السابق في مكتب الشؤون المدنية في رئاسة الجمهورية. وأصدرت المحكمة أمر اعتقالهما موضحة أنها توافق على توجيه تلك الاتهامات إليهما، مع الإشارة إلى احتمال قيامهما بتدمير الأدلة ذات الصلة بالقضية.

ويشتبه فى أن "كيم بيك جون"، الذي كان أحد المقربين من الرئيس السابق "لي"، قد حصل على 400 مليون وون كرشاوى من المديريْن السابقين لجهاز المخابرات الوطني، "كيم سونغ هو" و"وان سيه هون". وفيما نفى المساعد الرئاسي السابق بشدة هذه الاتهامات، أكد المديران السابقان لجهاز المخابرات خلال التحقيقات معهما أنهما أعطيا تلك الأموال للمشتبه به. أما "كيم جين مو"، الذي عمل في المكتب الرئيسي فيما بين عاميْ 2009 و2011، بعد أن كان وكيلا للنيابة العامة، فيشتبه في أنه تلقى 50 مليون وون من جهاز المخابرات أيضا. وتعتقد النيابة العامة أن "كيم" تلقى هذا المبلغ مقابل التغطية على شهادة مسؤول حكومي بأن مكتب رئيس الوزراء خلال فترة حكم الرئيس الأسبق "لي" قام بعمليات مراقبة غير قانونية على بعض المواطنين.