الأمين العام للأمم المتحدة يحضر حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" أنه سيحضر مراسم افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر القادم.

وقال "غوتيريس" في اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إنه قرر حضور مراسم افتتاح الدورة الأولمبية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بتشجيع من قرار كوريا الشمالية بالمشاركة في الدورة.

وأضاف أن الأمم المتحدة ظلت تشدد على ضرورة البناء على مثل هذه الخطوات الإيجابية وتوسيع الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي سلميا من شبه الجزيرة الكورية في إطار الأمن الإقليمى.

ورحب "غوتيريس" بإعادة فتح قنوات الاتصال بين الكوريتين، خاصة الخط الساخن العسكري بينهما، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تأييده لعقوبات مجلس الأمن الدولي القوية ضد كوريا الشمالية بسبب استفزازاتها النووية والصاروخية.