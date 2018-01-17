وزارة البيئة تخطط لتعزيز معيار الغبار الدقيق

عقد البرلمان الكوري اجتماعا للجنة الخاصة بالغبار الدقيق اليوم حيث استمع إلى تقارير العمل ذات الصلة من 7 وزارات، بما فيها وزارات البيئة، والتعليم، والأراضي والنقل.

وخلال الاجتماع قدمت وزيرة البيئة "كيم أون كيونغ" اعتذارا قائلة إنها تشعر بالأسف الشديد لاستمرار القلق والألم بسبب الغبار الدقيق عالي الكثافة في الأجواء الكورية.

كما أكدت أن كوريا ستتعاون مع الصين من أجل تخفيض الغبار الدقيق من خلال بحث ودراسة جودة الهواء ونقل تقنية تخفيض الغبار الدقيق الكورية إلى الصين.

وشددت على أن وزارتها ستبذل أقصى الجهود لحل مشكلة الغبار الدقيق من خلال تعزيز معيار البيئة الخاص بالغبار الدقيق ليبلغ المستويين الأمريكي والياباني، والتخلص المبكر من سيارات الديزيل القديمة وحظر تسييرها.

علاوة على ذلك اقترحت وزارة البيئة على البرلمان سن قانون خاص في هذا الشأن، بينما أبلغت وزارة التعليم البرلمان بوضع وتنفيذ معيار لإدارة الغبار الدقيق في الفصول المدرسية بدءا من الفصل الدراسي الجديد، ووضع خطة شاملة للغبار الدقيق في المدارس في غضون النصف الأول من هذا العام.

ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخاصة بالتعامل مع الغبار الدقيق بإعدة خطة خاصة من خلال زيارة أماكن الخسائر الناتجة عن الغبار الدقيق وتنظيم جلسات استماع عامة في المستقبل.