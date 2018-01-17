الرئيس يأمر بزيادة تولي النساء للمناصب القيادية

قررت الحكومة الكورية زيادة نسبة تولي النساء للمناصب العليا في الحكومة إلى 10% حتى عام 2022، وتخفيض ساعات العمل الإضافية لموظفي الحكومة بنسبة 40%.

جاء ذلك في اجتماع حكومي لمناقشة الخطة الشاملة لإصلاح العمل في الجهات الحكومية برئاسة الرئيس "مون جيه إين" أمس.

وأصدر الرئيس أومراه للحكومة بزيادة نسبة تولي النساء للمناصب العليا لتصل إلى 10%، والمناصب القيادية الحكومية إلى 20%، حتى عام 2022.

كما تشتمل الخطة على تخفض ساعات العمل الإضافية للموظفين الحكوميين بنسبة 40%، واستخدام كامل إجازاتهم السنوية، وذلك حتى عام 2022.

وطالب الرئيس مون بإعداد خطة شاملة للإصلاح الحكومي تسمح للشعب بالمشاركة العميقة في صنع السياسات، كما طلب من الحكومة بذل أقصى الجهود للوصول إلى الاستقرار بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يهدف إلى أن تسوية الفجوة في الأجور، من أجل ضمان حياة كريمة للعمال وتحقيق النمو بناء على ارتفاع الدخل.

وخلال مأدبة عشاء دعا إليها عددا من رؤساء شركات المغامرة الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة، قال الرئيس إنه يعرف جيدا الصعوبات التي يواجهونها بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور، وأكد أنه سيطرح سبلا إضافية لمعالجة هذه الصعوبات إلى جانب صندوق استقرار فرص العمل.