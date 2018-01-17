كوريا الشمالية ترسل 230 مشجعا إلى دورة الألعاب الأولمبية

صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية تعتزم إرسال 230 من المشجعين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الشهر القادم.



وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية كشفت عن هذه الخطة خلال المحادثات بين الكوريتين التي عقدت اليوم فى قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".



وأشارت إلى أن الجانبين سيبحثان حجم الوفد الكوري الشمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية وكيفية وصوله إلى مدينة بيونغ تشانغ، ومقترح قيام الكوريتين بدخول مشترك فى مراسم افتتاح الدورة.



وتطرق الاجتماع أيضا إلى مسألة تشكيل فريق مشترك لهوكي الجليد للسيدات، وتنظيم مختلف فعاليات فنية وثقافية مشتركة على هامش الدورة الأولمبية.



وأوضحت وزارة التوحيد أن كوريا الشمالية اقترحت أن يقوم وفدها من الرياضيين والمصفقين ولاعبي التيكوندو والصحفيين بالعبور إلى الجنوب عبر طريق بري.



وأضافت الوزارة أن الكوريتين أكدتا مجددا خلال اجتماع اليوم على موقفهما بأنهما سيعملان على تحويل دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية إلى مهرجان للسلام والمصالحة.