اتفقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في مباحثات العمل بينهما أمس الأربعاء على الظهور معا تحت علم "كوريا الموحدة" في مراسم افتتاح دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشهر القادم، كما اتفقتا على تشكيل فريق مشترك لهوكي الجليد للسيدات.

وقد بحث الجانبان تفاصيل مشاركة كوريا الشمالية في الدورة أمس، حيث اتفقا أيضا على أن ترسل كوريا الشمالية وفدا يضم 400 شخص على الأقل إلى دورة بيونغ تشانغ الأولمبية التي ستعقد خلال الفترة من التاسع وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير القادم في كوريا الجنوبية.

ويمثل هذا الاتفاق اختراقا كبيرا في الجمود الذي أصاب العلاقات بين الكوريتين منذ سنوات، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، خاصة في العام الماضي نتيجة للاستفزازات النووية والصاروخية من جانب بيونغ يانغ.

وإذا تمت الموافقة على تشكيل فريق الهوكي المشترك بين الكوريتين خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع، فستكون هذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها الكوريتان بفريق موحد فى دورة ألعاب أولمبية.

وقال بيان صادر عن مباحثات الأمس إن كوريا الشمالية سوف ترسل فريق تشجيع مكونا من 230 عضوا، وفريق لعروض التيكوندو يضم 30 عضوا، إلى دورة بيونغ تشانغ الأولمبية.

وجاءت الدورة الثالثة من المحادثات بين الكوريتين أمس بعد أسبوع من تقديم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عرضا نادرا للتقارب مع سيول فى خطابه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، حيث أشار إلى استعداد بلاده للمشاركة فى الدورة الأولمبية الشتوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية.