الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يصف التحقيقات الحالية بأنها انتقام سياسي ضده

قال الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" أمس إن الشعب يعتقد أن التحقيقات حول مصروفات الأنشطة الخاصة بهيئة المخابرات، والتي تجريها النيابة العامة حاليا، تستهدف تدمير القوى المحافظة والانتقام السياسي من وفاة الرئيس الأسبق "روه مو هيون"، مطالبا بتحميله كل المسؤولية.

وأصدر الرئيس الأسبق "لي" بيانا قرأه بنفسه من مكتبه في منطقة "كانغ نام" في سيول اليوم، استهله بالإعراب عن شعوره بالأسف الشديد والحزن الكبير.

وشدد على عدم وجود أعمال فساد خلال فترة حكمه، رغم أنه ظل يتعرض للكثير من المعاناة بسبب التحقيقات في مشروع إصلاح الأنهار الكبيرة الأربعة، ودبلوماسية الموارد الطبيعية وغيرها خلال الخمس سنوات الماضية منذ تقاعده من منصب الرئيس.

وقال إنه يشعر بالحزن الشديد بسبب اهتزاز جذور كوريا نتيجة للمحاولات الأخيرة لقلب التاريخ وسياسة الانتقام، ووصف تحقيقات النيابة العامة الحالية بأنها "انتقام سياسي"، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين الكوريين يرون أن تلك التحقيقات عبارة عن مؤامرة سياسية خاصة لتدمير القوى المحافظة وانتقام سياسي من وفاة الرئيس الأسبق "روه مو هيون".

وقال إنه من الواضح أن التحقيقات مع كبار المسؤولين في حكومته ظلت تستهدفه منذ البداية، مؤكدا على أنه سوف يتحمل كل المسؤولية، وطالب بعدم مضايقة المزيد من المسؤولين الحكوميين الذين كرسوا جهودهم من أجل الوطن.

واختتم الرئيس الأسبق بيانه الذي استغرق 3 دقائق بالإعراب عن أمنياته بأن تستضيف كوريا أولمبياد بيونغ تشانغ بنجاح. ولم يتلق الرئيس الأسبق أي سؤال من قبل المراسلين الذين حضروا تلاوته للبيان.