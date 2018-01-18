الرئيس مون يشيد بالانطلاقة الجيدة نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين

زار الرئيس "مون جيه إين" أمس القرية الرياضية التي يتدرب فيها لاعبو المنتخب الوطني الكوري الجنوبي في منطقة "جين تشون" في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، استعدادا للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ.

وأشار الرئيس خلال زيارته إلى تكوين فريق موحد للكوريتين في رياضة هوكي الجليد، وقال إن ذلك سيتيح فرصة لزيادة اهتمام الشعب الكوري بالتوحيد.

وتناول الرئيس الغداء مع الرياضيين هناك، بمن فيهم لاعبو ومدربو المنتخب الوطني، حيث قال إن مشهد الفريق الموحد بين الكوريتين في المباريات سيكون من أهم المشاهد التاريخية، وأن الدخول المشترك للوفدين الكوريين الجنوبي والشمالي في مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، وتكوين فريق موحد بين الكوريتين، سيكون بمثابة انطلاقة جيدة نحو تحريك الجمود في العلاقات بين الكوريتين.

وقال مون إن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد سوف تساهم في جعل هذه الدورة ناجحة، داعيا إلى تحويل أولمبياد بيونغ تشانغ إلى مهرجان للتصالح والسلام.