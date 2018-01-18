الرئيس مون يشيد بالانطلاقة الجيدة نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين

أكتب :

2018-01-18 11:38:27

تحديث :

2018-01-18 17:02:05

الرئيس مون يشيد بالانطلاقة الجيدة نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين

زار الرئيس "مون جيه إين" أمس القرية الرياضية التي يتدرب فيها لاعبو المنتخب الوطني الكوري الجنوبي في منطقة "جين تشون" في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، استعدادا للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ.
وأشار الرئيس خلال زيارته إلى تكوين فريق موحد للكوريتين في رياضة هوكي الجليد، وقال إن ذلك سيتيح فرصة لزيادة اهتمام الشعب الكوري بالتوحيد.
وتناول الرئيس الغداء مع الرياضيين هناك، بمن فيهم لاعبو ومدربو المنتخب الوطني، حيث قال إن مشهد الفريق الموحد بين الكوريتين في المباريات سيكون من أهم المشاهد التاريخية، وأن الدخول المشترك للوفدين الكوريين الجنوبي والشمالي في مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، وتكوين فريق موحد بين الكوريتين، سيكون بمثابة انطلاقة جيدة نحو تحريك الجمود في العلاقات بين الكوريتين.
وقال مون إن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد سوف تساهم في جعل هذه الدورة ناجحة، داعيا إلى تحويل أولمبياد بيونغ تشانغ إلى مهرجان للتصالح والسلام.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>